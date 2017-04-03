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3 апреля 2017, 18:50 | Теннис | УНИАН

Сборная Украины начала подготовку в Португалии к матчу Кубка Дэвиса

Сборная Украины прибыла в Португалию на матч второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает ukrtennis.com.

Корт на котором состоится матч Португалия — Украина в Кубке <span class=error>Дэвиса</span> слишком медленный для наших теннисистов. Увеличить
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Национальная команда добиралась в Лиссабон через Вену с трехчасовой пересадкой, всего в дороге проведя девять часов.

Организаторы поселили обе команды в одном отеле, после чего украинцы успели опробовать корты, на которых им предстоит провести матч. По словам теннисистов, грунтовое покрытие ровное и качественное, но, как отметил капитан сборной Украины Андрей Медведев, слишком медленное.

«Корт хороший, никаких замечаний! Но, действительно, медленный. Нам бы лучше побыстрее, но характеристики выбирают хозяева матча», — отметил Медведев.

Матч Португалия — Украина состоится 7—9 апреля в Лиссабоне. Первым номером сборной Украины впервые в карьере будет Артем Смирнов. Лидеры сборной в предыдущих встречах Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко по разным причинам не сыграют в противостоянии с Португалией.

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