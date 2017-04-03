Австрийские теннисисты прибыли в Минск на матч Кубка Дэвиса

В составе команды братья Геральд (109-е место в рейтинге ATP) и Юрген (156) Мельцеры, Александр Пейя (28-й номер ATP в парном разряде) и Юлиан Ноул (81-й в парном разряде). Также в Минск прилетел из Вены в качестве спарринг-партнера для основных игроков Себастиан Офнер (265). Австрийцы не смогут 7—9 апреля в Минске рассчитывать на одного из самых сильных своих теннисистов Доминика Тима (9-й в мировом рейтинге), который готовится к старту грунтового сезона в Мировом туре.

«Это самая сильная австрийская команда, которую нам удалось собрать. В паре, скорее всего, выступят Александр Пейя и Юлиан Ноул, у которых есть хороший опыт игры вместе. У белорусов очень опасен Егор Герасимов, он в хорошей форме, но постараемся сыграть в Минске как можно лучше», — отметил капитан сборной Австрии Штефан Коубек.

На предстоящую встречу у белорусов заявлены Илья Ивашко (185), Егор Герасимов (404), Ярослав Шило (452) и Максим Мирный (26-й в рейтинге ATP в парном разряде).

Матч Беларусь — Австрия состоится 7—9 апреля на кортах Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису на проспекте Победителей. 7 апреля в 10.45 состоится открытие, после которого будут сыграны два поединка в парном разряде, 8 апреля пройдет матч среди пар (13.00), 9 апреля две игры в одиночном разряде. Телеканала «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию Кубка Дэвиса. Вход для зрителей — бесплатный.

Лучшим достижением белорусской команды в Кубке Дэвиса является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году.