Австрийские теннисисты прибыли в Минск на матч Кубка Дэвиса
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские теннисисты прибыли в Минск на матч 2-го круга 1-й
Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе команды братья Геральд (109-е место в рейтинге ATP) и Юрген (156) Мельцеры, Александр Пейя (28-й номер ATP в парном разряде) и Юлиан Ноул (81-й в парном разряде). Также в Минск прилетел из Вены в качестве
«Это самая сильная австрийская команда, которую нам удалось собрать. В паре, скорее всего, выступят Александр Пейя и Юлиан Ноул, у которых есть хороший опыт игры вместе. У белорусов очень опасен Егор Герасимов, он в хорошей форме, но постараемся сыграть в Минске как можно лучше», — отметил капитан сборной Австрии Штефан Коубек.
На предстоящую встречу у белорусов заявлены Илья Ивашко (185), Егор Герасимов (404), Ярослав Шило (452) и Максим Мирный (26-й в рейтинге ATP в парном разряде).
Матч Беларусь — Австрия состоится
Лучшим достижением белорусской команды в Кубке Дэвиса является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter