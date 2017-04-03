Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила престижную премию Heart Award 2017

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Четырех победительниц определили открытым голосованием на официальном сайте Кубка Федерации. Самым достойным из игроков, участвующих в матчах первого круга среди сборных Мировой группы и Мировой группы II Кубка Федерации 2017 года, признана Арина Соболенко.

«Рада премии! — поделилась Арина. — Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Именно благодаря поклонникам нашего вида спорта у меня есть возможность помочь тому, кто в этом нуждается».

Вручение премии состоится во время полуфинала Кубка Федерации и плей-офф первой и второй Мировой групп 22—23 апреля . Победители получат чек, который они смогут передать выбранному им благотворительному фонду.

Подобная награда в 2016 году вручена белоруске Александре Саснович, а в 2011-м — Виктории Азаренко. Кроме белоруски Арины Соболенко премию в 2017 году получили Галина Воскобоева из Казахстана, Хизер Уотсон из Великобритании и канадка Бланка Андрееску.

Награда Heart Award вручается Международной федерацией тенниса игрокам, которые играют сердцем, демонстрируя на корте мужество и верность национальной команде своей страны.