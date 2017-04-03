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https://sport.mail.ru/news/tennis/29299037/
3 апреля 2017, 18:06 | Теннис | БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила престижную премию Heart Award 2017

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная теннисная федерация назвала первых четырех обладателей престижной премии Fed Cup Heart Award 2017. Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила награду за блестящее выступление в матче первого круга Мировой группы против сборной Нидерландов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.

Рада премии! — поделилась Арина. — Хочу поблагодарить болельщиков которые голосовали за меня. Именно благодаря поклонникам нашего вида спорта у меня есть возможность помочь тому кто в этом нуждается. Увеличить
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Четырех победительниц определили открытым голосованием на официальном сайте Кубка Федерации. Самым достойным из игроков, участвующих в матчах первого круга среди сборных Мировой группы и Мировой группы II Кубка Федерации 2017 года, признана Арина Соболенко.

«Рада премии! — поделилась Арина. — Хочу поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Именно благодаря поклонникам нашего вида спорта у меня есть возможность помочь тому, кто в этом нуждается».

Вручение премии состоится во время полуфинала Кубка Федерации и плей-офф первой и второй Мировой групп 22—23 апреля. Победители получат чек, который они смогут передать выбранному им благотворительному фонду.

Подобная награда в 2016 году вручена белоруске Александре Саснович, а в 2011-м — Виктории Азаренко. Кроме белоруски Арины Соболенко премию в 2017 году получили Галина Воскобоева из Казахстана, Хизер Уотсон из Великобритании и канадка Бланка Андрееску.

Награда Heart Award вручается Международной федерацией тенниса игрокам, которые играют сердцем, демонстрируя на корте мужество и верность национальной команде своей страны.

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