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https://sport.mail.ru/news/tennis/29298192/
3 апреля 2017, 17:36 | Теннис | БЕЛТА

Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире во Франции

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире Engine Open во французском Круаси-Бобур (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с напарницей россиянкой Полиной <span class=error>Моновой</span> в первом круге теннисистки обыграли обладательниц <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> француженок <span class=error>Сару</span> <span class=error>Цакаревич</span> и Клотильду Де Бернарди — 7:6 (2) 6:2. Увеличить
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Вместе с напарницей россиянкой Полиной Моновой в первом круге теннисистки обыграли обладательниц wild card француженок Сару Цакаревич и Клотильду Де Бернарди — 7:6 (2), 6:2. В четвертьфинале белорусско-российский тандем был сильнее Тамары Корпатч из Германии и Джессики Понче из Франции — 6:4, 7:5. В полуфинале одержана уверенная победа над парой Манон Леонард (Франция)/Юлия Терзиска (Болгария) — 6:0, 6:3. В финале Вера Лапко и Полина Монова выиграли у Манон Арканьоли из Франции и Магдалены Фрех из Польши — 6:3, 6:4.

В одиночном разряде в Круаси-Бобур Вера Лапко пробилась из квалификации в основную сетку турнира, где в первом круге уступила Екатерине Козловой из Украины — 4:6, 2:6.

Восемнадцатилетняя теннисистка в апреле продолжит выступление на международных соревнованиях, одним из самых значимых станет полуфинал Кубка Федерации в составе сборной Беларуси против Швейцарии. Поединок примет «Чижовка-Арена» 22—23 апреля.

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