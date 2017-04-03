Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире во Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вместе с напарницей россиянкой Полиной Моновой в первом круге теннисистки обыграли обладательниц wild card француженок Сару Цакаревич и Клотильду Де Бернарди — 7:6 (2), 6:2. В четвертьфинале белорусско-российский тандем был сильнее Тамары Корпатч из Германии и Джессики Понче из Франции — 6:4, 7:5. В полуфинале одержана уверенная победа над парой Манон Леонард (Франция)/Юлия Терзиска (Болгария) — 6:0, 6:3. В финале Вера Лапко и Полина Монова выиграли у Манон Арканьоли из Франции и Магдалены Фрех из Польши — 6:3, 6:4.

В одиночном разряде в Круаси-Бобур Вера Лапко пробилась из квалификации в основную сетку турнира, где в первом круге уступила Екатерине Козловой из Украины — 4:6, 2:6.