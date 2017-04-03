Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире во Франции
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире Engine Open во французском
Круаси-Бобур (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Вместе с напарницей россиянкой Полиной Моновой в первом круге теннисистки обыграли обладательниц wild card француженок Сару Цакаревич и Клотильду Де Бернарди — 7:6 (2), 6:2. В четвертьфинале
В одиночном разряде в
Восемнадцатилетняя теннисистка в апреле продолжит выступление на международных соревнованиях, одним из самых значимых станет полуфинал Кубка Федерации в составе сборной Беларуси против Швейцарии. Поединок примет «Чижовка-Арена»
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