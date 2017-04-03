Кимико Дате-Крумм: Хочу уйти из тенниса без сожалений
46-летняя японка Кимико
Дате-Крумм рассказала, почему она решила вернуться на корт после травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда я получила травму, все подумали, что это станет концом моей спортивной карьеры, и я постепенно закончу с теннисом. Но мне не хотелось уходить из спорта
Я пока не могу сказать, до какого возраста планирую играть, но я точно знаю, что хочу уйти из тенниса без сожалений. Так что я буду ждать, пока этот момент не наступит, — приводит слова
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