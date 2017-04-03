Кимико Дате-Крумм: Хочу уйти из тенниса без сожалений

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«Когда я получила травму, все подумали, что это станет концом моей спортивной карьеры, и я постепенно закончу с теннисом. Но мне не хотелось уходить из спорта из-за травмы. Поэтому я восприняла всю эту ситуацию как дополнительную мотивацию. Вероятно, это был очень смелый шаг, но я никогда не боялась трудностей и всегда любила их преодолевать.