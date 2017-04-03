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3 апреля 2017, 17:08 | Теннис | GoTennis.ru

Кимико Дате-Крумм: Хочу уйти из тенниса без сожалений

46-летняя японка Кимико Дате-Крумм рассказала, почему она решила вернуться на корт после травмы.

46-летняя японка <span class=error>Кимико</span> <nobr>Дате-Крумм</nobr> рассказала почему она решила вернуться на корт после травмы. Увеличить
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«Когда я получила травму, все подумали, что это станет концом моей спортивной карьеры, и я постепенно закончу с теннисом. Но мне не хотелось уходить из спорта из-за травмы. Поэтому я восприняла всю эту ситуацию как дополнительную мотивацию. Вероятно, это был очень смелый шаг, но я никогда не боялась трудностей и всегда любила их преодолевать.

Я пока не могу сказать, до какого возраста планирую играть, но я точно знаю, что хочу уйти из тенниса без сожалений. Так что я буду ждать, пока этот момент не наступит, — приводит слова Дате-Крумм издание Sport 360.
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