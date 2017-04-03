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https://sport.mail.ru/news/tennis/29297891/
3 апреля 2017, 17:02 | Теннис | «Прессбол»

Арина Соболенко стала обладательницей премии «Heart Award»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала обладательницей премии «Heart Award», которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка федерации. Победительницу определяли болельщики.

Белорусская теннисистка Арина <span class=error>Соболенко</span> стала обладательницей премии Heart Award которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка федерации. Победительницу определяли болельщики. Увеличить
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Напомним, Соболенко помогла сборной Беларуси обыграть команду Голландии в четвертьфинале Мировой группы.

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Новости Тенниса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко включена в четверку претендентов на премию Heart Award по итогам первого раунда матчей Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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