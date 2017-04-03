Арина Соболенко стала обладательницей премии «Heart Award»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала обладательницей премии «Heart Award», которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка федерации. Победительницу определяли болельщики.
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Напомним, Соболенко помогла сборной Беларуси обыграть команду Голландии в четвертьфинале Мировой группы.
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