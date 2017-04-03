Роджер Федерер: Сейчас моей основной целью будет «Ролан Гаррос» и травяные турниры

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«Сейчас моей основной целью будет «Ролан Гаррос» и травяные турниры, потом мне нужно будет переключиться на хард. Если мне удастся вновь стать лидером рейтинга, это будет здорово, но думаю, до этого ещё далеко.

Мне нужно сосредоточиться на Уимблдоне, хотя для меня будут важны все травяные турниры, поэтому я планирую сыграть в Штутгарте и Галле. А ещё я с нетерпением жду Итогового чемпионата ATP, на котором я показывал отличные результаты. Также мне нравится играть в залах, так что я сделаю ставку на вторую половину сезона, а сейчас сделаю перерыв.

Сейчас мне нужно внимательно относится к своему здоровью. Я предпочту немного отступить назад сейчас, чтобы потом вернуться полным сил, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.