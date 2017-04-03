Парный рейтинг ATP. Хенри Континен поднялся на первую строчку
По итогам турнира в Майами финн Хенри Континен стал лидером парного рейтинга ATP, вторую строчку занимает его напарник — австралиец Джон Пирс. Также в тройку лидеров входят Боб и Майк Брайаны.
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Парный рейтинг ATP. Версия от 3 апреля 2017 года.
1. (2) Хенри Континен (Финляндия) — 7.700.
2. (3) Джон Пирс (Австралия) — 7.560.
3. (4) Боб Брайан (США) — 7.430.
3. (4) Майк Брайан (США) — 7.430.
5. (1) Николя Маю (Франция) — 6.930.
6. (9) Марсело Мело (Бразилия) — 6.880.
7. (6)
8. (7) Джейми Маррей (Великобритания) — 6.430.
9. (8) Бруно Соареш (Бразилия) — 6.430.
10. (12) Иван Додиг (Хорватия) — 5.055….
71. (71) Михаил Елгин (Россия) — 1.162.
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