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https://sport.mail.ru/news/tennis/29296716/
3 апреля 2017, 16:01 | Теннис | GoTennis.ru

Парный рейтинг ATP. Хенри Континен поднялся на первую строчку

По итогам турнира в Майами финн Хенри Континен стал лидером парного рейтинга ATP, вторую строчку занимает его напарник — австралиец Джон Пирс. Также в тройку лидеров входят Боб и Майк Брайаны.

По итогам турнира в Майами финн <span class=error>Хенри</span> <span class=error>Континен</span> стал лидером парного рейтинга ATP вторую строчку занимает его напарник — австралиец Джон Пирс. Также в тройку лидеров входят Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span>. Увеличить
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Парный рейтинг ATP. Версия от 3 апреля 2017 года.

1. (2) Хенри Континен (Финляндия) — 7.700.

2. (3) Джон Пирс (Австралия) — 7.560.

3. (4) Боб Брайан (США) — 7.430.

3. (4) Майк Брайан (США) — 7.430.

5. (1) Николя Маю (Франция) — 6.930.

6. (9) Марсело Мело (Бразилия) — 6.880.

7. (6) Пьер-Юге Эрбер (Франция) — 6.455.

8. (7) Джейми Маррей (Великобритания) — 6.430.

9. (8) Бруно Соареш (Бразилия) — 6.430.

10. (12) Иван Додиг (Хорватия) — 5.055….

71. (71) Михаил Елгин (Россия) — 1.162.
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