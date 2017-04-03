Камила Джорджи вновь может выступать под эгидой Федерации тенниса Италии
Федерация тенниса Италии отменила своё решение отстранить 76-ю ракетку мира Камилу Джорджи от выступлений за национальную команду на девять месяцев, а также сняла с неё необходимость выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
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Напомним, что конфликт между теннисисткой и федерацией произошёл
Теперь Камила сможет помочь сборной Италии в матче
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