Камила Джорджи вновь может выступать под эгидой Федерации тенниса Италии

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Напомним, что конфликт между теннисисткой и федерацией произошёл из-за того, что Джорджи отказалась выступать за национальную команду в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Испании в апреле 2016 года.