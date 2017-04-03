Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29295825/
3 апреля 2017, 15:47 | Теннис | GoTennis.ru

Камила Джорджи вновь может выступать под эгидой Федерации тенниса Италии

Федерация тенниса Италии отменила своё решение отстранить 76-ю ракетку мира Камилу Джорджи от выступлений за национальную команду на девять месяцев, а также сняла с неё необходимость выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Федерация тенниса Италии отменила своё решение отстранить 76-ю ракетку мира <span class=error>Камилу</span> <span class=error>Джорджи</span> от выступлений за национальную команду на девять месяцев а также сняла с неё необходимость выплатить штраф в размере 30 тысяч евро. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что конфликт между теннисисткой и федерацией произошёл из-за того, что Джорджи отказалась выступать за национальную команду в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Испании в апреле 2016 года.

Теперь Камила сможет помочь сборной Италии в матче плей-офф Мировой группы II «Кубка Федерации» против Китайского Тайбэя.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Мирьяна Лючич-Барони сразится с Александрой Крунич на старте турнира в Чарльстоне

Мирьяна Лючич-Барони сразится с Александрой Крунич на старте турнира в Чарльстоне

На турнире Volvo Car Open в Чарльстоне завершились все матчи квалификационного отбора. После окончания отборочных поединком прошло распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
03 апреля

Кимико Дате-Крумм: Хочу уйти из тенниса без сожалений

Шарапова: Возвращение. Первые леди тенниса - Мария Шарапова

Роджер Федерер: Сейчас моей основной целью будет "Ролан Гаррос" и травяные турниры