Роджер Федерер впервые смог обыграть Рафаэля Надаля четыре раза подряд
За всю историю личных противостояний, которая насчитывает 37 матчей швейцарцу Роджеру Федереру впервые в своей карьере удалось нанести испанцу Рафаэлю Надалю четыре поражения подряд.
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Видимо, что-то случилось...
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Помимо этого он впервые выиграл у него пять сетов подряд: пятая партия Australian Open и по две в
Тем не менее, счёт в личных встречах 23:14 в пользу Надаля.
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