Роджер Федерер впервые смог обыграть Рафаэля Надаля четыре раза подряд

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Помимо этого он впервые выиграл у него пять сетов подряд: пятая партия Australian Open и по две в Индиан-Уэллсе и Майами.

Тем не менее, счёт в личных встречах 23:14 в пользу Надаля.