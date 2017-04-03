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https://sport.mail.ru/news/tennis/29295823/
3 апреля 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер впервые смог обыграть Рафаэля Надаля четыре раза подряд

За всю историю личных противостояний, которая насчитывает 37 матчей швейцарцу Роджеру Федереру впервые в своей карьере удалось нанести испанцу Рафаэлю Надалю четыре поражения подряд.

За всю историю личных противостояний которая насчитывает 37 матчей швейцарцу Роджеру <span class=error>Федереру</span> впервые в своей карьере удалось нанести испанцу Рафаэлю <span class=error>Надалю</span> четыре поражения подряд. Увеличить
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Помимо этого он впервые выиграл у него пять сетов подряд: пятая партия Australian Open и по две в Индиан-Уэллсе и Майами.

Тем не менее, счёт в личных встречах 23:14 в пользу Надаля.
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