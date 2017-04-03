Чемпионская гонка U-21. Джаред Дональдсон поднялся на пятую строчку
По результатам минувшей недели американец Джаред Дональдсон смог существенно улучшить свои позиции в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года, поднявшись с 18-й на пятую строчку. Также в Топ-10 вошли хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов.
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Лидером рейтинга остаётся немец Александр Зверев. Второе и четвёртое места занимают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 3 апреля 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 565 очков.
2. (2) Даниил Медведев (Россия) — 305.
3. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 251.
4. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 246.
5. (18) Джаред Дональдсон (США) — 203.
6. (5) Тэйлор Фритц (США) — 200.
7. (9) Эрнесто Эскобедо (США) — 191.
8. (12) Борна Чорич (Хорватия) — 185.
9. (10) Фрэнсис Тиафо (США) — 182.
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