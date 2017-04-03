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https://sport.mail.ru/news/tennis/29295585/
3 апреля 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Джаред Дональдсон поднялся на пятую строчку

По результатам минувшей недели американец Джаред Дональдсон смог существенно улучшить свои позиции в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года, поднявшись с 18-й на пятую строчку. Также в Топ-10 вошли хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов.

По результатам минувшей недели американец <span class=error>Джаред</span> Дональдсон смог существенно улучшить свои позиции в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года поднявшись с 18-й на пятую строчку. Также в Топ-10 вошли хорват Борна <span class=error>Чорич</span> и канадец Денис <span class=error>Шаповалов</span>. Увеличить
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Лидером рейтинга остаётся немец Александр Зверев. Второе и четвёртое места занимают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 3 апреля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 565 очков.

2. (2) Даниил Медведев (Россия) — 305.

3. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 251.

4. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 246.

5. (18) Джаред Дональдсон (США) — 203.

6. (5) Тэйлор Фритц (США) — 200.

7. (9) Эрнесто Эскобедо (США) — 191.

8. (12) Борна Чорич (Хорватия) — 185.

9. (10) Фрэнсис Тиафо (США) — 182.
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