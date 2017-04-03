Мирьяна Лючич-Барони сразится с Александрой Крунич на старте турнира в Чарльстоне
На турнире Volvo Car Open в Чарльстоне завершились все матчи квалификационного отбора. После окончания отборочных поединком прошло распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.
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Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира.
Вероника Сепеде Роиг (Парагвай, Q) — Шелби Роджерс (США)
Мирьяна
Эйша Мухаммад (США, Q) — Фанни Столлар (Венгрия, Q)
Ана Богдан (Румыния, Q) — Елена Остапенко (Латвия)
Дуань
София Кенин (США, Q) — Бетани
Кристина Куцова (Словакия) — Сильвия
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