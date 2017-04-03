Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29294280/
3 апреля 2017, 13:46 | Теннис | GoTennis.ru

Мирьяна Лючич-Барони сразится с Александрой Крунич на старте турнира в Чарльстоне

На турнире Volvo Car Open в Чарльстоне завершились все матчи квалификационного отбора. После окончания отборочных поединком прошло распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.

На турнире Volvo Car <span class=error>Open</span> в Чарльстоне завершились все матчи квалификационного отбора. После окончания отборочных поединком прошло распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира.

Вероника Сепеде Роиг (Парагвай, Q) — Шелби Роджерс (США)
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 11) — Александра Крунич (Сербия, Q)
Эйша Мухаммад (США, Q) — Фанни Столлар (Венгрия, Q)
Ана Богдан (Румыния, Q) — Елена Остапенко (Латвия)
Дуань Йин-Йин (Китай) — Анастасия Родионова (Австралия, Q)
София Кенин (США, Q) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC)
Кристина Куцова (Словакия) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 апреля

Мирьяна Лючич-Барони сразится с Александрой Крунич на старте турнира в Чарльстоне

Чемпионская гонка ATP. Джек Сок поднялся на седьмую строчку

Роджер Федерер: Рафа мог переломить ход игры и в первом, и во втором сетах