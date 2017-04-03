Роджер Федерер: Рафа мог переломить ход игры и в первом, и во втором сетах

«Борьба в финале была очень упорной, хотя, если судить по счёту, такого не скажешь. Можно подумать, что игра шла с большим перевесом в мою пользу, но это было не так. Рафа мог переломить ход игры и в первом, и во втором сетах. Просто в ключевые моменты встречи я действовал немного лучше. Не могу объяснить, почему всё произошло именно так. Я был заряжен на борьбу. Это неделя была очень утомительной и с физической, и с психологической точки зрения. Я рад, что всё так удачно закончилось.

Моё возвращение завершено. Здорово, что за этот период не случилось ничего серьёзного. Всё происходило как во сне — и на корте, и за его пределами. Мой организм прекрасно справился, хоть мы и переживали, как моё колено справится со всему нагрузками и перелётами. Мне пришлось подойти к этому вопросу очень профессионально: выполнять упражнения на растяжку, делать массажи и много спать.

После победы на Открытом чемпионате Австралии я почувствовал уверенность в себе, которая в дальнейшем и помогала мне в сложных поединках. Сейчас я сосредотачиваюсь и вкладываю всю энергию в каждый матч, не отвлекаясь на посторонние вещи.

В матче против Рафы я старался действовать без напряжения, но в ключевые моменты проводить смелые приёмы. Последние четыре недели стали для меня настоящим испытанием, и я рад, что мне удалось сохранить концентрацию, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.