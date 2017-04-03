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https://sport.mail.ru/news/tennis/29291993/
3 апреля 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Томми Хааса!

Сегодня свой 39-й день рождения отмечает немецкий теннисист Томми Хаас. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Томми и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 39-й день рождения отмечает немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес <span class=error>Томми</span> и желает ему успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Томас Марио Хаас родился 3 апреля 1978 года в Гамбурге (Германия) и начал играть в теннис в возрасте четырёх лет. Петер, отец Томаса, явяляется чемпионом Европы по дзюдо и одноклассником американского актёра Арнольда Шварценеггера. Мать Хааса зовут Бригитта. У спортсмена есть две сестры: Сабина и Карин.

В одиннадцать лет Томми перебрался в американский город Брэйдентон, чтобы поступить в академию Ника Боллетьери. В юношеские годы кумиром Хааса был Борис Беккер.

В 1995 году спортсмен вышел на одиннадцатое место юниорского рейтинга ITF — наивысшее в своей карьере. В следующем году Томми перенёс операцию на лодыжке, из-за чего пропустил большую часть сезона.

Профессиональную карьеру начал в 1996 году. За время выступлений выиграл 15 турниров АТР, заработав при этом $13,372,290.
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