Сегодня день рождения у Томми Хааса!

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Томас Марио Хаас родился 3 апреля 1978 года в Гамбурге (Германия) и начал играть в теннис в возрасте четырёх лет. Петер, отец Томаса, явяляется чемпионом Европы по дзюдо и одноклассником американского актёра Арнольда Шварценеггера. Мать Хааса зовут Бригитта. У спортсмена есть две сестры: Сабина и Карин.

В одиннадцать лет Томми перебрался в американский город Брэйдентон, чтобы поступить в академию Ника Боллетьери. В юношеские годы кумиром Хааса был Борис Беккер.

В 1995 году спортсмен вышел на одиннадцатое место юниорского рейтинга ITF — наивысшее в своей карьере. В следующем году Томми перенёс операцию на лодыжке, из-за чего пропустил большую часть сезона.

Профессиональную карьеру начал в 1996 году. За время выступлений выиграл 15 турниров АТР, заработав при этом $13,372,290.