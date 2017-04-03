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https://sport.mail.ru/news/tennis/29291518/
3 апреля 2017, 11:01 | Теннис | УНИАН

Свитолина выбыла из Топ-10 мирового теннисного рейтинга

В понедельник Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг ведущих теннисисток мира, где лучшая из украинок Элина Свитолина выбыла из Топ-10, опустившись сразу на 13-е место, сообщает официальный сайт организации.

Украинка опустилась сразу на 13-е место. Увеличить
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Украинка на данный момент имеет в активе 3740 очков.

Она пропустила вперед в рейтинге Йоханну Конту из Великобритании (с 11-го на 7-е место), Винус Уильямс из США (с 12-го на 10-е) и Каролин Возняки из Дании (с 14-го на 12-е).

Вместе со Свитолиной из Топ-10 также выбыла Кейт Мэдисон из США (с 9-го на 11-е место).

В Топ-6 рейтинга изменений не произошло — Анжелик Кербер (Германия), Серена Уильямс (США), Каролина Плишкова (Чехия), Доминика Цибулкова (Словакия), Симона Халеп (Румыния) и Гарбинье Мугуруза (Испания).

Как сообщал УНИАН, Свитолина после удачного старта сезона проиграла в первом матче на двух крупнейших турнирах подряд — в Индиан-Уэллс и Майами.

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