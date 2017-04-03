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https://sport.mail.ru/news/tennis/29291479/
3 апреля 2017, 10:53 | Теннис | Sports.kz

Теннисистка из ВКО стала победителем международного турнира в Фергане

Теннисистка Татьяна Николенко из Усть-Каменогорска заняла первое место на престижном международном турнире по большому теннису серии ATF в Фергане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теннисистка Татьяна <span class=error>Николенко</span> из <nobr>Усть-Каменогорска</nobr> заняла первое место на престижном международном турнире по большому теннису серии ATF в Фергане передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены от 10 до 14 лет из стран ближнего зарубежья, сообщили в информационном центре региона со ссылкой на управление физической культуры и спорта.

Восточно-Казахстанскую область представила юная Татьяна Николенко. Из своих 13 лет, 6 — она посвятила большому теннису. Последние три года Татьяна Николенко занимает первые ступени на пьедестале почета. В прошлом году она стала чемпионкой Казахстана, победив на турнире серии Gold в Алматы, а также заняла первое место на международном чемпионате памяти Августина Вельца.

Победа на международном турнире по большому теннису в Фергане Татьяне далась не просто. Но упорство и труд помогли ей обойти первую сеяную А. Корнилову из Узбекистана.

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