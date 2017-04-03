Теннисистка из ВКО стала победителем международного турнира в Фергане

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В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены от 10 до 14 лет из стран ближнего зарубежья, сообщили в информационном центре региона со ссылкой на управление физической культуры и спорта.

Восточно-Казахстанскую область представила юная Татьяна Николенко. Из своих 13 лет, 6 — она посвятила большому теннису. Последние три года Татьяна Николенко занимает первые ступени на пьедестале почета. В прошлом году она стала чемпионкой Казахстана, победив на турнире серии Gold в Алматы, а также заняла первое место на международном чемпионате памяти Августина Вельца.

Победа на международном турнире по большому теннису в Фергане Татьяне далась не просто. Но упорство и труд помогли ей обойти первую сеяную А. Корнилову из Узбекистана.