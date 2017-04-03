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3 апреля 2017, 10:32 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Надеюсь, грунтовый сезон получится удачным

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение в финале «Мастерса» в Майами, а также рассказал о своих дальнейших планах на сезон.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал своё поражение в финале <span class=error>Мастерса</span> в Майами а также рассказал о своих дальнейших планах на сезон. Увеличить
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«Мне кажется, я уже приближаюсь к тому уровню, на котором хочу играть. Я демонстрирую качественный теннис и готов одерживать победы на турнирах. В этом сезоне я уже трижды играл в финалах, а на этот раз уступил человеку, который с начала года проиграл лишь один матч.

Борьба в нашем поединке была гораздо упорнее, чем может показаться, если смотреть на счёт. К тому же он сильно отличался от нашей последней встречи. Я считаю, что хорошо выступил на этом турнире, получил заряд энергии и уверенности в себе, а также заработал много очков.

Надеюсь, моя игра достаточно хороша, чтобы я мог бороться за победу на всех последующих турнирах. Сейчас я буду усердно готовиться к грунтовому сезону. Надеюсь, он получится удачным.

Сейчас я планирую вернуться домой и немного отдохнуть. Потом я возобновлю тренировки на грунте. Я знаю, что если мне удастся плавно перейти на это покрытие и поймать свой ритм, то я смогу претендовать на победы, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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