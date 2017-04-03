Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала новым лидером Чемпионской гонки WTA

Плишкова на минувшей неделе дошла до полуфинала турнира в Майами, где уступила датчанке Каролин Возняцки — 7:5, 1:6, 1:6. В финале турнира Возняцки проиграла британке Йоханне Конте, которая в гонке поднялась на семь строчек и теперь занимает второе место следом за Плишковой, поднявшейся на одну позицию. Предыдущий лидер гонки американка Серена Уильямс опустилась на четвертое место.

Чемпионская гонка WTA, версия от 3 апреля:

1 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,

2 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,

3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2045,

4 (1). Серена Уильямс (США) — 2030,

5 (4). Винус Уильямс (США) — 1936,

6 (3). Элина Свитолина (Украина) — 1655,

7 (6). Елена Веснина (Россия) — 1402,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,

9 (7). Кристина Младенович (Франция) — 1166,

10 (10). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1158….

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 867….

28 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474….

40 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 376….

44 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 368….

51 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 341….

58 (54). Евгения Родина (Россия) — 300….

80 (70). Анна Блинкова (Россия) — 224….

98 (90). Ирина Хромачева (Россия) — 173.