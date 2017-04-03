Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала новым лидером Чемпионской гонки WTA
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала лидером Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Плишкова на минувшей неделе дошла до полуфинала турнира в Майами, где уступила датчанке Каролин Возняцки — 7:5, 1:6, 1:6. В финале турнира Возняцки проиграла британке Йоханне Конте, которая в гонке поднялась на семь строчек и теперь занимает второе место следом за Плишковой, поднявшейся на одну позицию. Предыдущий лидер гонки американка Серена Уильямс опустилась на четвертое место.
Чемпионская гонка WTA, версия от 3 апреля:
1 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,
2 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,
3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2045,
4 (1). Серена Уильямс (США) — 2030,
5 (4). Винус Уильямс (США) — 1936,
6 (3). Элина Свитолина (Украина) — 1655,
7 (6). Елена Веснина (Россия) — 1402,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,
9 (7). Кристина Младенович (Франция) — 1166,
10 (10). Мирьяна
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 867….
28 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474….
40 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 376….
44 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 368….
51 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 341….
58 (54). Евгения Родина (Россия) — 300….
80 (70). Анна Блинкова (Россия) — 224….
98 (90). Ирина Хромачева (Россия) — 173.
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