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https://sport.mail.ru/news/tennis/29290818/
3 апреля 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина и Гаврилова сыграли в теннис на территории Чарльстонского колледжа

Россиянка Елена Веснина и австралийка Дарья Гаврилова провели небольшой поединок на импровизированном корте на территории Чарльстонского колледжа, который входит в число старейших учебных заведения США. Спортсменки старались удержать мяч на лету как можно дольше, не позволяя ему упасть на траву.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> провели небольшой поединок на импровизированном корте на территории Чарльстонского колледжа который входит в число старейших учебных заведения США. Спортсменки старались удержать мяч на лету как можно дольше не позволяя ему упасть на траву. Увеличить
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Напомним, что с 3 по 9 апреля в Чарльстоне пройдёт турнир WTA Volvo Car Open.
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