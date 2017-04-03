Веснина и Гаврилова сыграли в теннис на территории Чарльстонского колледжа
Россиянка Елена Веснина и австралийка Дарья Гаврилова провели небольшой поединок на импровизированном корте на территории Чарльстонского колледжа, который входит в число старейших учебных заведения США. Спортсменки старались удержать мяч на лету как можно дольше, не позволяя ему упасть на траву.
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Напомним, что с 3 по 9 апреля в Чарльстоне пройдёт турнир WTA Volvo Car Open.
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