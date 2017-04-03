Теннисист Кирьос вошел в десятку Чемпионской гонки ATP после полуфинала в Майами
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Австралийский теннисист Ник Кирьос после полуфинала «Мастерса» в Майами вошел в десятку Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Кирьос на прошлой неделе в полуфинале турнира в Майами уступил будущему победителю швейцарцу Роджеру Федереру — 6:7 (9:11), 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). В гонке австралиец поднялся на шесть позиций и теперь занимает 10-е место.
Еще один полуфиналист турнира в Майами итальянец Фабио Фоньини поднялся сразу на 57 строчек и стал 19-м.
Чемпионская гонка ATP, версия от 3 апреля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,
5 (5).
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,
7 (9). Джек Сок (США) — 1130,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,
9 (7). Пабло
10 (16). Ник Кирьос (Австралия) — 855….
38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 345….
45 (44). Андрей Рублев (Россия) — 311,
46 (43). Евгений Донской (Россия) — 308.
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