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https://sport.mail.ru/news/tennis/29290288/
3 апреля 2017, 10:11 | Теннис | Р-Спорт

Теннисист Кирьос вошел в десятку Чемпионской гонки ATP после полуфинала в Майами

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Австралийский теннисист Ник Кирьос после полуфинала «Мастерса» в Майами вошел в десятку Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Кирьос на прошлой неделе в полуфинале турнира в Майами уступил будущему победителю швейцарцу Роджеру Федереру — 6:7 (9:11), 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). В гонке австралиец поднялся на шесть позиций и теперь занимает 10-е место.

Еще один полуфиналист турнира в Майами итальянец Фабио Фоньини поднялся сразу на 57 строчек и стал 19-м.

Чемпионская гонка ATP, версия от 3 апреля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,

5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,

7 (9). Джек Сок (США) — 1130,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,

9 (7). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985,

10 (16). Ник Кирьос (Австралия) — 855….

38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 345….

45 (44). Андрей Рублев (Россия) — 311,

46 (43). Евгений Донской (Россия) — 308.
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