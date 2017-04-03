Журналист поздравил Рафаэля Надаля с победой после его поражения в финале турнира в Майами

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Испанский теннисист напомнил представителю СМИ, что на самом деле он проиграл матч. После этого журналист попытался выйти из неловкой ситуации, сказав: «Я знаю, но это в любом случае победа».