Журналист поздравил Рафаэля Надаля с победой после его поражения в финале турнира в Майами
Во время
пресс-конференции испанца Рафаэля Надаля после его поражения от швейцарца Роджера Федерера на «Мастерсе» в Майами один из журналистов поздравил его с победой и спросил, какие чувства он испытывает.
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Видимо, что-то случилось...
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Испанский теннисист напомнил представителю СМИ, что на самом деле он проиграл матч. После этого журналист попытался выйти из неловкой ситуации, сказав: «Я знаю, но это в любом случае победа».
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