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https://sport.mail.ru/news/tennis/29290281/
3 апреля 2017, 9:58 | Теннис | GoTennis.ru

Журналист поздравил Рафаэля Надаля с победой после его поражения в финале турнира в Майами

Во время пресс-конференции испанца Рафаэля Надаля после его поражения от швейцарца Роджера Федерера на «Мастерсе» в Майами один из журналистов поздравил его с победой и спросил, какие чувства он испытывает.

Во время <nobr>пресс-конференции</nobr> испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> после его поражения от швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> на <span class=error>Мастерсе</span> в Майами один из журналистов поздравил его с победой и спросил какие чувства он испытывает. Увеличить
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Испанский теннисист напомнил представителю СМИ, что на самом деле он проиграл матч. После этого журналист попытался выйти из неловкой ситуации, сказав: «Я знаю, но это в любом случае победа».
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