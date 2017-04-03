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3 апреля 2017, 8:52 | Теннис | ТАСС

Светлана Кузнецова потеряла две строчки в рейтинге WTA

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с седьмой на девятую позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ассоциации.

Российская теннисистка опустилась на девятую позицию. Увеличить
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Елена Веснина потеряла одну строчку (14-е место), Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию (16). Десять мест потеряла Екатерина Макарова (45).

В топ-10 вошла британка Йоханта Конта, выигравшая на прошлой неделе турнир в Майами.

Рейтинг WTA от 3 апреля:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7340 очков.

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5245.

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022.

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.

7 (11). Йоханта Конта (Великобритания) — 4330.

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.

9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.

10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865.

14 (13). Елена Веснина (Россия) — 3235….

16 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2196….

42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1260….

45 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1221….

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775….

80 (79). Евгения Родина (Россия) — 773….

86 (93). Екатерина Александрова (Россия) — 715….

93 (90). Ирина Хромачева (Россия) — 665.
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