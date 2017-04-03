Светлана Кузнецова потеряла две строчки в рейтинге WTA
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с седьмой на девятую позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ассоциации.
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Елена Веснина потеряла одну строчку (14-е место), Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию (16). Десять мест потеряла Екатерина Макарова (45).
В топ-10 вошла британка Йоханта Конта, выигравшая на прошлой неделе турнир в Майами.
Рейтинг WTA от 3 апреля:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7340 очков.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5245.
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (11). Йоханта Конта (Великобритания) — 4330.
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.
10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865.
14 (13). Елена Веснина (Россия) — 3235….
16 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2196….
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1260….
45 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1221….
78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775….
80 (79). Евгения Родина (Россия) — 773….
86 (93). Екатерина Александрова (Россия) — 715….
93 (90). Ирина Хромачева (Россия) — 665.
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