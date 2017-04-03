Роджер Федерер поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер поднялся с шестого на четвертое место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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Швейцарец в воскресенье выиграл 91-й титул в карьере, стал победителем турнира в Майами. В финале Федерер был сильнее Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Испанец также поднялся на две строчки в рейтинге и расположился вслед за швейцарским теннисистом.
Все четыре российских теннисиста, входящие в топ-100, по итогам прошлой недели потеряли по несколько позиций. Карен Хачанов и Даниил Медведев опустились на три строчки каждый, Андрей Кузнецов — на шесть, Михаил Южный — на одну.
Рейтинг ATP от 3 апреля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5785.
4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305.
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735.
6 (5). Милош Раонич (Канада) — 4345.
7 (4). Кей Нисикори (Япония) — 4310.
8 (9). Марин Чилич (Хорватия) — 3385.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (10).
55 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877….
63 (60). Даниил Медведев (Россия) — 789….
74 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 690….
88 (87). Михаил Южный (Россия) — 624.
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