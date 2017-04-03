Возвращение эры Федерера. Роджер оформил «Солнечный дубль»
Роджер Федерер в финале Майами в третий раз за сезон обыграл Рафаэля Надаля и выиграл третий крупный турнир кряду.
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Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
Финал.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 5) — 6:3, 6:4.
Временная аномалия
Когда в финале Открытого чемпионат Австралии-2017 сошлись Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, это был праздник ностальгии. Особенно для тех, кто хорошо знаком с их противостоянием, продолжающимся больше десятка лет. Однако АТР в этом году устроило акцию: хотел матч Федерера с Надалем — получи на каждом возможном турнире.
В 2017-м их пути пересеклись на всех соревнованиях, на которых они оба принимали участие. Поединок в
«Я чувствую, как будто вернулся в прошлое, когда я играл с Рафаэлем чуть ли не каждые выходные», — поделился Роджер после полуфинала. Действительно есть ощущение, что произошла временная аномалия и весь мужской тур
В финал через решающие тай-брейки
Успехи Федерера в этом году удивляют больше, чем второе место Надаля в гонке.
При этом он постоянно ставит себе скромные цели. Он и в Австралии был бы доволен просто далёким проходом, а в итоге выиграл свой 18-й «Шлем». Да и после победы в
У Надаля и близко таких проблем не было. Испанец провалился в первом сете своего 1000-го матча в туре и отдалКольшрайберу первый сет под ноль, но потом забрал инициативу себе. Реальных проблем на пути к финалу у него не было, потому что ему всегда удавалось добавлять в нужные моменты. Для Рафаэля это был пятый финал в Майами. Причём выходит он в них точно с периодичностью раз в три года и каждый раз проигрывает.
Обоюдные шансы в первом сете
Эта встреча стала 37-м сражением Федерера и Надаля. Любопытно, что их первый матч прошёл именно в Майами 13 лет назад. Тогда Надаль сенсационно остановил Роджера, который уже был первой ракеткой мира. Общий счёт личных встреч существенно в пользу Надаля — 23−13. При этом после победы в
В этом плане было интересно увидеть, будет ли
Все титулы Федерера на турнирах серии «Мастерс-1000» (26):
2002 — 1 (Гамбург)
2004 — 3 (Индиан-Уэллс, Гамбург, Торонто)
2005 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Гамбург, Цинциннати)
2006 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Торонто, Мадрид)
2007 — 2 (Гамбург, Цинциннати)
2009 — 2 (Мадрид, Цинциннати)
2010 — 1 (Цинциннати)
2011 — 1 (Париж)
2012 — 3 (Индиан-Уэллс, Мадрид, Цинциннати)
2014 — 2 (Цинциннати, Шанхай)
2015 — 1 (Цинциннати)
2017 — 2 (Индиан-Уэллс, Майами).
В марте ключевым компонентом в игре Федерера была подаче, но тут она включилась не сразу. Если в
Впрочем, на подаче Надаля тоже постоянно была борьба
26-й «Мастерс» Федерера
Конечно, по количеству знаменитостей Флориде тяжело сравниться с Калифорнией. Зато в Майами много приезжих болельщиков из Южной Америки, что создаёт отличную атмосферу на трибунах. Правда в матче Федерера с Надалем не было такого давления на соперника швейцарца, как это было, к примеру, на встрече Роджера с Кирьосом. Среди знаменитостей на трибуне был замечен легендарный футболист Роналдо.
На старте второй партии вектор игры ненадолго сместился в сторону лёгких геймов на подачах. Первая половина партии прошла без борьбы, что позволило теннисистам слегка передохнуть. Для Роджера это был идеальный расклад. Он перевёл дух, а затем ближе к концу сета принялся давить на приёме. Первый раз Рафаэль ушёл с
Федерер выиграл свой 3-й титул в Майами. Причём каждый раз, когда он побеждал на этом турнире (2005, 2006, 2017) он делал это после успеха в
К концу турнира в Майами в его действиях была заметна усталость, но зато уверенность в своих силах у Роджера была на уровне его лучших сезонов. Но даже в то время у него не было такого спокойствия в матчах с Надалем. Благодаря успехам в 2017 году Роджер теперь ведёт у Надаля по личным встречам на харде — 10−9.
Швейцарец выиграл свой 26-й «Мастерс». По титулам этой категории он уступает Надалю (28) и Джоковичу (30). Хотя по количеству финалов на «Мастерсах» он лучший — 44 у Роджера, а у Рафаэля и Новака — по 43.
О таком старте сезона вряд ли мечтали даже самые оптимистичные болельщики швейцарца. По итогам первых трёх месяцев Федерернабрал на 3205 баллов больше, чем действующая первая ракетка мира — Энди Маррей. В 2017 году мужской теннис снова вступил в эру Федерера.
Лидеры по победам на «Мастерсах»:
1. Джокович — 30 титулов,
2. Надаль — 28,
3. Федерер — 26,
4. Агасси — 17,
5. Маррей — 14,
6. Сампрас — 11,
7. Мустер — 8,
8. Чанг — 7.
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