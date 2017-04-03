Возвращение эры Федерера. Роджер оформил «Солнечный дубль»

Miami Open. Майами, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).

Финал.

Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 5) — 6:3, 6:4.

Временная аномалия

Когда в финале Открытого чемпионат Австралии-2017 сошлись Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, это был праздник ностальгии. Особенно для тех, кто хорошо знаком с их противостоянием, продолжающимся больше десятка лет. Однако АТР в этом году устроило акцию: хотел матч Федерера с Надалем — получи на каждом возможном турнире.



В 2017-м их пути пересеклись на всех соревнованиях, на которых они оба принимали участие. Поединок в Индиан-Уэллсе несколько потерялся, потому что прошёл уже на стадии четвёртого круга, да и слишком легко там выиграл Федерер. Зато в Майами жребий разместил их в разных половинах, что позволило организовать очередной финал, который в своё время получил звание теннисного «Классико».



«Я чувствую, как будто вернулся в прошлое, когда я играл с Рафаэлем чуть ли не каждые выходные», — поделился Роджер после полуфинала. Действительно есть ощущение, что произошла временная аномалия и весь мужской тур каким-то образом переместился на десять лет назад. Мы снова вернулись к доминированию Роджера и Рафаэля, чего в 2017-м уже мало кто ожидал.

В финал через решающие тай-брейки

Успехи Федерера в этом году удивляют больше, чем второе место Надаля в гонке. Во-первых, Роджер постарше. Во-вторых, у него была пауза в полгода, впрочем она явно пошла ему на пользу. В-третьих, и результаты у него получше. Роджер сразу заработал огромное лидерство в чемпионской гонке, показав свой лучший старт за последние 11 лет.



При этом он постоянно ставит себе скромные цели. Он и в Австралии был бы доволен просто далёким проходом, а в итоге выиграл свой 18-й «Шлем». Да и после победы в Индиан-Уэллсе он отмечал, что не ждёт от себя подвигов в Майами. Тем не менее Роджер снова оказался в финале. Причём если в Калифорнии он не проиграл ни сета, то во Флориде выиграл три сложных матча кряду.



Баутиста-Агута в 1/8 финала он обыграл в двух сетах, но при этом потратил два часа — на редкость невысокий темп матча по меркам швейцарца. С Томашем Бердыхом он отыграл двойной матчбол на решающем тай-брейке. Да и с Ником Кирьосом тоже пришлось побеждать на решающем тай-брейке. Тот матч вообще продолжался три часа, но по крайней мере после него у 35-летнего теннисиста был день отдыха.



У Надаля и близко таких проблем не было. Испанец провалился в первом сете своего 1000-го матча в туре и отдалКольшрайберу первый сет под ноль, но потом забрал инициативу себе. Реальных проблем на пути к финалу у него не было, потому что ему всегда удавалось добавлять в нужные моменты. Для Рафаэля это был пятый финал в Майами. Причём выходит он в них точно с периодичностью раз в три года и каждый раз проигрывает.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Nadal's Miami finals.<br>2005 - lost to Federer<br>2008 - lost to Davydenko<br>2011 - lost to Djokovic<br>2014 - lost to Djokovic<br>2017 - vs RF/Kyrgios.</p>— Ilya Ryvlin (@ryvlin) <a href="https://twitter.com/ryvlin/status/847882017438138368">31 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Обоюдные шансы в первом сете

Эта встреча стала 37-м сражением Федерера и Надаля. Любопытно, что их первый матч прошёл именно в Майами 13 лет назад. Тогда Надаль сенсационно остановил Роджера, который уже был первой ракеткой мира. Общий счёт личных встреч существенно в пользу Надаля — 23−13. При этом после победы в Индиан-Уэллсе Роджер установил свой личный рекорд, обыграв Рафаэля три раза кряду.



В этом плане было интересно увидеть, будет ли что-то менять в своей игре Надаль. И он действительно начал нестандартно, предпочитая играть сопернику под форхенд, что выглядело не так уж безнадёжно поначалу. Но постепенно швейцарец наладил игру со своего лучшего удара, поэтому Надаль постепенно перешёл к более традиционной схеме направления ударов.

Все титулы Федерера на турнирах серии «Мастерс-1000» (26):

2002 — 1 (Гамбург)

2004 — 3 (Индиан-Уэллс, Гамбург, Торонто)

2005 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Гамбург, Цинциннати)

2006 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Торонто, Мадрид)

2007 — 2 (Гамбург, Цинциннати)

2009 — 2 (Мадрид, Цинциннати)

2010 — 1 (Цинциннати)

2011 — 1 (Париж)

2012 — 3 (Индиан-Уэллс, Мадрид, Цинциннати)

2014 — 2 (Цинциннати, Шанхай)

2015 — 1 (Цинциннати)

2017 — 2 (Индиан-Уэллс, Майами).

В марте ключевым компонентом в игре Федерера была подаче, но тут она включилась не сразу. Если в Индиан-Уэллсе у Надаля вообще не было шансов на приёме, то в Майами из-за проблем оппонента с первой подачей испанец зарабатывал брейк-пойнты, правда играл на них неудачно.

Впрочем, на подаче Надаля тоже постоянно была борьба из-за активности его соперника в розыгрышах на задней линии. Правда вот на брейк-пойнтах Роджер никак не мог исполнить точный приём. В итоге из первых восьми геймов в шести были брейк-пойнты, но лишь в одном из них дело завершилось брейком в исполнении Федерера. В концовке сета швейцарец включил форхенд на полную мощь, да и подача полетела, позволив спокойно завершить партию в свою пользу.

26-й «Мастерс» Федерера

Конечно, по количеству знаменитостей Флориде тяжело сравниться с Калифорнией. Зато в Майами много приезжих болельщиков из Южной Америки, что создаёт отличную атмосферу на трибунах. Правда в матче Федерера с Надалем не было такого давления на соперника швейцарца, как это было, к примеру, на встрече Роджера с Кирьосом. Среди знаменитостей на трибуне был замечен легендарный футболист Роналдо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ronaldo watching Rafa <a href="https://t.co/BvWeRsrhSp">pic.twitter.com/BvWeRsrhSp</a></p>— Pedro Lavandoski (@plavandoski) <a href="https://twitter.com/plavandoski/status/848598885606019073">2 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На старте второй партии вектор игры ненадолго сместился в сторону лёгких геймов на подачах. Первая половина партии прошла без борьбы, что позволило теннисистам слегка передохнуть. Для Роджера это был идеальный расклад. Он перевёл дух, а затем ближе к концу сета принялся давить на приёме. Первый раз Рафаэль ушёл с брейк-пойнта на своей подаче. А в следующей сложной ситуации испанец сам ошибся на скрытом матчболе соперника и ничего не смог сделать на подаче Роджера на титул.

Федерер выиграл свой 3-й титул в Майами. Причём каждый раз, когда он побеждал на этом турнире (2005, 2006, 2017) он делал это после успеха в Индиан-Уэллсе, то есть швейцарец оформил свой третий «Солнечный дубль». Но то что он сделал это в 35 лет, да ещё и после победы на Открытом чемпионате Австралии — феноменальное достижение.



К концу турнира в Майами в его действиях была заметна усталость, но зато уверенность в своих силах у Роджера была на уровне его лучших сезонов. Но даже в то время у него не было такого спокойствия в матчах с Надалем. Благодаря успехам в 2017 году Роджер теперь ведёт у Надаля по личным встречам на харде — 10−9.



Швейцарец выиграл свой 26-й «Мастерс». По титулам этой категории он уступает Надалю (28) и Джоковичу (30). Хотя по количеству финалов на «Мастерсах» он лучший — 44 у Роджера, а у Рафаэля и Новака — по 43.



О таком старте сезона вряд ли мечтали даже самые оптимистичные болельщики швейцарца. По итогам первых трёх месяцев Федерернабрал на 3205 баллов больше, чем действующая первая ракетка мира — Энди Маррей. В 2017 году мужской теннис снова вступил в эру Федерера.

Лидеры по победам на «Мастерсах»:

1. Джокович — 30 титулов,

2. Надаль — 28,

3. Федерер — 26,

4. Агасси — 17,

5. Маррей — 14,

6. Сампрас — 11,

7. Мустер — 8,

8. Чанг — 7.