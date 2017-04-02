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https://sport.mail.ru/news/tennis/29287621/
2 апреля 2017, 22:27 | Теннис | Р-Спорт

Федерер победил Надаля в финале «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

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В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.

Для 35-летнего Федерера этот титул стал 91-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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