Федерер победил Надаля в финале «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.
Для 35-летнего Федерера этот титул стал 91-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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