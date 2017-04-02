Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Сен-Брие

Сегодня в решающем поединке белорус, занимающий 404-е место в мировом рейтинге, обыграл немецкого теннисиста Тобиаса Камке (155-й номер рейтинга АТР) на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В основную сетку этого турнира Егор Герасимов пробился, преодолев два квалификационных раунда. В первом круге основных состязаний он обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5, затем взял верх над итальянцем Симоне Болелли (508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, швейцарцем Марко Кьюдинелли (198) — 7:5, 7:6 (8:6) и французским теннисистом Корентеном Муте (467) — 4:6, 6:4, 6:3.