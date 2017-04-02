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https://sport.mail.ru/news/tennis/29286415/
2 апреля 2017, 19:01 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Сен-Брие

апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке белорус, занимающий 404-е место в мировом рейтинге, обыграл немецкого теннисиста Тобиаса Камке (155-й номер рейтинга АТР) на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В основную сетку этого турнира Егор Герасимов пробился, преодолев два квалификационных раунда. В первом круге основных состязаний он обыграл австрийского теннисиста Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5, затем взял верх над итальянцем Симоне Болелли (508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, швейцарцем Марко Кьюдинелли (198) — 7:5, 7:6 (8:6) и французским теннисистом Корентеном Муте (467) — 4:6, 6:4, 6:3.

В парном разряде белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич выбыли из соревнований на полуфинальной стадии, уступив датско-немецкому тандему Фредерик Нильсен / Андре Бегеманн — 4:6, 3:6.

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