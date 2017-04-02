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2 апреля 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Не думаю, что Джокович травмирован

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что ряд игроков в преддверии старта турнира в Майами столкнулся с различными травмами.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал тот факт что ряд игроков в преддверии старта турнира в Майами столкнулся с различными травмами. Увеличить
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«Понятия не имею, травмирован ли Джокович. На следующей неделе он примет участие в матче Кубка Дэвиса. У меня нет уверенности, что ему досаждает повреждение. Не знаю, насколько серьёзны проблемы у Фабио Фоньини. Ришар Гаске пропустил Miami Open не из-за травмы, а по причине аппендицита. Я тоже сталкивался с этой проблемой.

Сложно сказать, что происходит с Марреем. Ему очень нравятся соревнования в Майами, значит у него была веская причина, чтобы отказаться от участия в них. Возможно, ответ кроется в том, что играть много матчей подряд на харде опасно для здоровья. Это агрессивное покрытие, — цитирует Надаля официальный сайт «Мастерса» в Майами.
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