Вим Фиссетт: Триумф Конты — большое достижение для всей нашей команды
Наставник британской теннисистки Йоханны Конты, бельгийский специалист Вим Фиссетт, поделился впечатлениями от победы своей подопечной на турнире в Майами.
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«Счастлив, что Йоханна завоевала титул на соревнованиях Miami Open. Это большое достижение для нашей команды», — написал Фиссетт в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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