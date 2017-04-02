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https://sport.mail.ru/news/tennis/29285202/
2 апреля 2017, 15:17 | Теннис | GoTennis.ru

Вим Фиссетт: Триумф Конты — большое достижение для всей нашей команды

Наставник британской теннисистки Йоханны Конты, бельгийский специалист Вим Фиссетт, поделился впечатлениями от победы своей подопечной на турнире в Майами.

Наставник британской теннисистки <span class=error>Йоханны</span> <span class=error>Конты</span> бельгийский специалист <span class=error>Вим</span> Фиссетт поделился впечатлениями от победы своей подопечной на турнире в Майами. Увеличить
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«Счастлив, что Йоханна завоевала титул на соревнованиях Miami Open. Это большое достижение для нашей команды», — написал Фиссетт в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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