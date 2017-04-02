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https://sport.mail.ru/news/tennis/29285002/
2 апреля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Карлос Мойя: Мы уверены в успехе Надаля в финале

Карлос Мойя — один из наставников испанского теннисиста Рафаэля Надаля — оценил шансы своего подопечного в предстоящем финале «Мастерса» в Майами со швейцарцем Роджером Федерером.

<span class=error>Карлос</span> <span class=error>Мойя</span> — один из наставников испанского теннисиста Рафаэля <span class=error>Надаля</span> — оценил шансы своего подопечного в предстоящем финале <span class=error>Мастерса</span> в Майами со швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span>. Увеличить
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«Мы прекрасно понимаем, что Роджер — один из величайших игроков в истории. Сейчас он демонстрирует просто невероятный теннис, едва ли не лучший в карьере. Федерера будет непросто остановить, но если кто-то и в состоянии переиграть его, то это Надаль.

Для меня Рафа всегда является фаворитом. Он полностью отдаётся игре и выкладывается по максимуму. Думаю, в этом матче шансы примерно равны, но мы уверены в успехе Рафаэля, — цитирует Мойю издание El Espanol.
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