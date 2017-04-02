Карлос Мойя: Мы уверены в успехе Надаля в финале

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы прекрасно понимаем, что Роджер — один из величайших игроков в истории. Сейчас он демонстрирует просто невероятный теннис, едва ли не лучший в карьере. Федерера будет непросто остановить, но если кто-то и в состоянии переиграть его, то это Надаль.

Для меня Рафа всегда является фаворитом. Он полностью отдаётся игре и выкладывается по максимуму. Думаю, в этом матче шансы примерно равны, но мы уверены в успехе Рафаэля, — цитирует Мойю издание El Espanol.