Карлос Мойя: Мы уверены в успехе Надаля в финале
Карлос Мойя — один из наставников испанского теннисиста Рафаэля Надаля — оценил шансы своего подопечного в предстоящем финале «Мастерса» в Майами со швейцарцем Роджером Федерером.
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«Мы прекрасно понимаем, что Роджер — один из величайших игроков в истории. Сейчас он демонстрирует просто невероятный теннис, едва ли не лучший в карьере. Федерера будет непросто остановить, но если
Для меня Рафа всегда является фаворитом. Он полностью отдаётся игре и выкладывается по максимуму. Думаю, в этом матче шансы примерно равны, но мы уверены в успехе Рафаэля, — цитирует Мойю издание El Espanol.
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