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https://sport.mail.ru/news/tennis/29284924/
2 апреля 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-служба WTA представила ролик с подборкой лучших ударов соревнований Miami Open (видео)

Официальный сайт WTA-Тура опубликовал видеоролик, в котором представлена подборка наиболее интересных розыгрышей на турнире в американском городе Майами.

Официальный сайт <nobr>WTA-Тура</nobr> опубликовал видеоролик в котором представлена подборка наиболее интересных розыгрышей на турнире в американском городе Майами. Увеличить
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В частности, отмечены розыгрыши с участием британки Йоханны Конты, датчанки Каролин Возняцки, американки Винус Уильямс и полячки Агнешки Радваньской.
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