Пресс-служба WTA представила ролик с подборкой лучших ударов соревнований Miami Open (видео)
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WTA-Тура опубликовал видеоролик, в котором представлена подборка наиболее интересных розыгрышей на турнире в американском городе Майами.
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В частности, отмечены розыгрыши с участием британки Йоханны Конты, датчанки Каролин Возняцки, американки Винус Уильямс и полячки Агнешки Радваньской.
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