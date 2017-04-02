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https://sport.mail.ru/news/tennis/29284761/
2 апреля 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Мартина Навратилова: Всего три теннисистки могли бы так разобраться с Возняцки: Серена, Мугуруса и Шарапова

Экс-первая ракетка мира, американская теннисистка Мартина Навратилова, оценила выступление британки Йоханны Конты в победном финале «Премьера» в Майами против датчанки Каролин Возняцки.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Мартина</span> Навратилова оценила выступление британки <span class=error>Йоханны</span> <span class=error>Конты</span> в победном финале Премьера в Майами против датчанки <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span>. Увеличить
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«Всего три теннисистки смогли бы так уверенно смести Каролин с корта: Серена, Мугуруса и Шарапова. Конта была просто великолепна», — приводит слова Навратиловой теннисный аналитик Мэтт Кронин.
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