Мартина Навратилова: Всего три теннисистки могли бы так разобраться с Возняцки: Серена, Мугуруса и Шарапова
Экс-первая ракетка мира, американская теннисистка Мартина Навратилова, оценила выступление британки Йоханны Конты в победном финале «Премьера» в Майами против датчанки Каролин Возняцки.
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«Всего три теннисистки смогли бы так уверенно смести Каролин с корта: Серена, Мугуруса и Шарапова. Конта была просто великолепна», — приводит слова Навратиловой теннисный аналитик Мэтт Кронин.
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