Мэтт Кронин: Если матч перейдёт в третий сет, Рафа выиграет
Американский теннисный аналитик Мэтт Кронин сделал прогноз на финальный матч «Мастерса» в Майами, в котором встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
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«Если Роджер будет вынужден играть третий сет — после, скажем, двух часов тенниса — Рафа точно победит», — отметил специалист.
«Нужно понимать, что в последнее время Надаль раздражён. Поэтому он постарается взять
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