Мэтт Кронин: Если матч перейдёт в третий сет, Рафа выиграет

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«Если Роджер будет вынужден играть третий сет — после, скажем, двух часов тенниса — Рафа точно победит», — отметил специалист.