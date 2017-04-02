Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29284688/
2 апреля 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Мэтт Кронин: Если матч перейдёт в третий сет, Рафа выиграет

Американский теннисный аналитик Мэтт Кронин сделал прогноз на финальный матч «Мастерса» в Майами, в котором встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Американский теннисный аналитик <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Кронин</span> сделал прогноз на финальный матч <span class=error>Мастерса</span> в Майами в котором встретятся Роджер <span class=error>Федерер</span> и Рафаэль <span class=error>Надаль</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если Роджер будет вынужден играть третий сет — после, скажем, двух часов тенниса — Рафа точно победит», — отметил специалист.

«Нужно понимать, что в последнее время Надаль раздражён. Поэтому он постарается взять наконец-то серьёзный титул. Он будет бегать и бегать. Ставлю на то, что Федерер проиграет в трёх сетах», — цитирует Кронина издание Tennis Reporters.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
02 апреля

Карлос Мойя: Мы уверены в успехе Надаля в финале

Пресс-служба WTA представила ролик с подборкой лучших ударов соревнований Miami Open (видео)

Мартина Навратилова: Всего три теннисистки могли бы так разобраться с Возняцки: Серена, Мугуруса и Шарапова