Шарапова: Возвращение. Пять важнейших турниров в карьере Марии Шараповой

Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.



Очевидные Уимблдон и «Ролан Гаррос», «Премьер», отражающий всю вторую половину карьеры Марии, и ещё два турнира, на которой Шарапова становилась интересной всему миру.

С целью добавить хотя бы немного объективности в по умолчанию субъективный материал, давайте подсчитаем, насколько каждый турнир «Большого шлема» получился статистически важным для карьеры Шараповой (для этого мы, конечно, же воспользуемся субъективной шкалой). Выразим в баллах все выступления россиянки на «мэйджорах», оценив пропуск турнира в минус одно очко, первый раунд в ноль, финал — в семь, а победу — в девять очков. Пропущенные из-за дисквалификации турниры учитывать не будем.



Таким образом, US Open получит всего 35 «баллов объективной важности» и в наш список не попадёт, даже несмотря на то, что выигранный «мэйджор» — это мечта подавляющего большинства теннисисток.



Уимблдон. 49 «баллов объективной важности».

С первым пунктом нашего списка дела обстоят предельно просто: даже если бы Мария сыграла на травяном «Шлеме» всего раз — в семнадцать лет — он всё равно по праву мог бы занимать место в душе Шараповой и всех российских болельщиков.



Но кроме знаменитого триумфа в матче с Сереной, был ещё юниорский финал-2002, в котором Мария уступила Вере Душевиной, но укрепилась в желании вернуться и всё доказать именно перед британскими трибунами. Кто знает, если бы не смешки обычно чопорных зрителей, не привыкших к таким крикам в юниорском матче, оказался бы 2004 год таким красочным?



Даже в первый год взрослых «Шлемов» Уимблдон стал для шестнадцатилетней россиянки настоящим прорывом — в Мельбурне и Париже она проигрывала в первом же матче, а в Англии — добралась до четвёртого круга, где отлично поборолась с более опытной Светланой Кузнецовой. А уже на US Open-2003 Мария уступила во втором раунде — француженке Эмили Луа.



Уимблдоны 2005 и 2006 сложились для Шараповой не так, как того бы хотелось армии её болельщиков и самой спортсменке, но всё равно получились стабильно неплохими — два полуфинала, победы над Надеждой Петровой, Еленой Дементьевой и Флавией Пеннеттой.



После Australian Open-2008 в карьере Марии случился длительный спад, омрачённый травмой и операцией, но спустя три года болельщики вновь увидели россиянку там, где возможно уже не надеялись, — на Центральном корте в финале Уимблдона. Матч против Квитовой сложился неудачно, но успех французского «мэйджора» того же года был развит.



В 2004 году звезда Марии зажглась на британской сцене. Через семь лет это произошло вновь.



«Ролан Гаррос». 58 «баллов объективной важности».

Со вторым кандидатом тоже всё просто: Открытый чемпионат Франции — единственный «мэйджор», который Мария выигрывала дважды, укрепляясь в звании грунтовой королевы современности.



Именно на «Ролан Гаррос» Мария впервые вышла в четвертьфинал турнира такого уровня (ей едва исполнилось семнадцать), «Ролан Гаррос» стал первым «Шлемом» Шараповой после травмы и операции — и вновь четвертьфинал, именно здесь она выдала свою лучшую серию на одном «мэйджоре» — победа, финал, победа. Ну и, конечно, в Париже россиянка показывает лучшую статистику выступлений на подобных соревнованиях — 53 победы и 12 поражений, 83% выигранных матчей.



Но дело не только в статистике. В отличие от других «Шлемов», на «Ролан Гаррос» результаты Марии с годами становились лучше. Не секрет, что первые пять лет карьеры Шараповой получились более яркими и насыщенными, чем пять лет до дисквалификации. Стартовый карьерный отрезок россиянки включает в себя победы в Уимблдоне, Нью-Йорке и Мельбурне, зато период с 2011 по 2015 годы по-настоящему озаряют два чемпионских титула в Париже. Конечно, были ещё и четыре финала «мэйджоров», но говоря о спортсменке уровня Шараповой, мы считаем настоящим успехом лишь чемпионский титул.



Australian Open. 56 «баллов объективной важности».

Мария дважды проигрывала в первом раунде австралийского «Шлема» (такая ситуация не повторялась на других «мэйджорах») и пропустила его из-за травмы в 2009 году. Тем не менее, в нашем «рейтинге важности» Australian Open лишь ненамного отстаёт от лидирующего парижского коллеги.



Всё из-за того, что Открытый чемпионат Австралии, по сути, получился самым стабильным в карьере россиянки (ну и потому что это единственный турнир «Большого шлема», который она успела сыграть в 2016 году, конечно).



Обидные поражения в 2010, 2011 и 2014 годах, конечно, остались в памяти болельщиков, но в остальном выступления Марии на австралийском «мэйджоре» выглядят почти идеальным послужным списком: четвертьфинал, три полуфинала, три финала и чемпионство. Ни один другой «Шлем» похвастаться такой ровной статистикой не может.



Ну и не стоит забывать о финале Australian Open-2015, в котором россиянка приободрила болельщиков, показав, что способна бороться с Сереной Уильямс и всё ещё готова к выходу в финал «мэйджора».



«Премьер» в Риме.

Как мы уже говорили в материале «Десять важнейших побед в карьере Марии Шараповой», именно соревнования в столице Италии стали прорывом для Марии в создании образа грунтовой королевы современности. Римский «Премьер"-2011 стал первым выигранным россиянкой грунтовым турниром такого уровня. Но на этом Шарапова не остановилась — на данный момент на её счету три трофея соревнований Internazionali BNL d’Italia, — лучший для Марии результат на «Премьерах».



Очевидно, что Шарапова изменяла стиль игры не для того, чтобы завоёвывать римские титулы, но именно на здешних соревнованиях россиянка впервые по-настоящему проявила себя на некогда неудобном покрытии. И итальянский «Премьер» стал отражением всей грунтовой карьеры теннисистки, прошедшей путь от поражений в третьем-четвёртом раундах до двух титулов «Ролан Гаррос». Именно римские трофеи показали разносторонность Шараповой, её готовность развиваться спустя восемь лет после старта профессиональной карьеры.



Турнир в Штутгарте.