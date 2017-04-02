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Накануне представитель Испании достаточно уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6/1, 7/5, а вот уроженец Базеля в драматичном трёхсетовом поединке нанёс поражение австралийцу Нику Киргиосу — 7/6 (9), 6/7 (9), 7/6 (5). Таким образом, Рафа и Роджер скрестят свои ракетки в 37-й раз.

Некоторые шутят, что Надаль выработал привычку выходить в финал соревнований в Майами. И ведь действительно — это будет уже пятый его финал по счёту. Возможно, это будет и первая победа. Своей последней игрой, против уже ранее упомянутого Фоньини, сам Надаль остался доволен, поэтому к решающему поединку он наверняка подойдёт с оптимизмом.

Что касается Федерера, то это будет его четвёртый финал в Майами и, возможно, третий триумф. В последний раз швейцарец побеждал на местном «Мастерсе» в уже далёком 2006 году. Однако некоторые эксперты, ориентируясь на полуфинал с Киргиосом, скептически относятся к прогнозам об очередном чемпионстве швейцарца. Для того, чтобы одолеть молодого австралийца Федереру понадобилось целых три тай-брейка. Но колоссальный опыт всё же взял своё, помогла ему в этом и бешеная поддержка трибун. А вместе всё это говорит о невероятной для своих лет психологической и физической выносливости «Маэстро».

Давайте ещё раз вспомним, как Надаль и Федерер в былые годы выступали на турнире в Майами….

Как мы уже отметили, для Надаля это будет пятый финал. Впервые он дошёл до этой стадии в 2005 году, где в упорнейшей борьбе со счётом 6/2, 7/6 (4), 6/7 (5), 3/6, 1/6 уступил Роджеру Федереру. Спустя три года, Рафа снова проигрывает в финале, но на этот раз россиянину Николаю Давыденко — 4/6, 2/6. В 2011 и 2014 годах обидчиком Короля грунта становился серб Новак Джокович.

Свой первый финал на «Мастерсе» в Майами Федерер сыграл в 2002 году, когда он со счётом 3/6, 3/6, 6/3, 4/6 потерпел поражение от хозяина кортов, легендарного Андре Агасси. Тем не менее, за плечами Роджера две победы в финалах — первая, которую мы упомянули выше, — над Надалем, а вторая — над хорватом Иваном Любичичем годом позже.