Miami Open. Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Превью финала
Уже во второй раз с начала сезона-2017 любители тенниса со всего мира будут наблюдать за интереснейшим финальным противостоянием с участием двух величайших игроков современности — швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. На этот раз теннисисты выйдут на центральный корт турнира категории Masters 1000 в Майами.
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Накануне представитель Испании достаточно уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6/1, 7/5, а вот уроженец Базеля в драматичном трёхсетовом поединке нанёс поражение австралийцу Нику Киргиосу — 7/6 (9), 6/7 (9), 7/6 (5). Таким образом, Рафа и Роджер скрестят свои ракетки в 37-й раз.
Некоторые шутят, что Надаль выработал привычку выходить в финал соревнований в Майами. И ведь действительно — это будет уже пятый его финал по счёту. Возможно, это будет и первая победа. Своей последней игрой, против уже ранее упомянутого Фоньини, сам Надаль остался доволен, поэтому к решающему поединку он наверняка подойдёт с оптимизмом.
Что касается Федерера, то это будет его четвёртый финал в Майами и, возможно, третий триумф. В последний раз швейцарец побеждал на местном «Мастерсе» в уже далёком 2006 году. Однако некоторые эксперты, ориентируясь на полуфинал с Киргиосом, скептически относятся к прогнозам об очередном чемпионстве швейцарца. Для того, чтобы одолеть молодого австралийца Федереру понадобилось целых три
Давайте ещё раз вспомним, как Надаль и Федерер в былые годы выступали на турнире в Майами….
Как мы уже отметили, для Надаля это будет пятый финал. Впервые он дошёл до этой стадии в 2005 году, где в упорнейшей борьбе со счётом 6/2, 7/6 (4), 6/7 (5), 3/6, 1/6 уступил Роджеру Федереру. Спустя три года, Рафа снова проигрывает в финале, но на этот раз россиянину Николаю Давыденко — 4/6, 2/6. В 2011 и 2014 годах обидчиком Короля грунта становился серб Новак Джокович.
Свой первый финал на «Мастерсе» в Майами Федерер сыграл в 2002 году, когда он со счётом 3/6, 3/6, 6/3, 4/6 потерпел поражение от хозяина кортов, легендарного Андре Агасси. Тем не менее, за плечами Роджера две победы в финалах — первая, которую мы упомянули выше, — над Надалем, а вторая — над хорватом Иваном Любичичем годом позже.
Итак, 37-я битва по счёту впереди. Рафаэль Надаль ведёт в личных противостояниях с Роджером Федерером — 23:13, хотя в последний раз испанец переигрывал швейцарского спортсмена в 2014 году. Зато Федерер, несмотря на эту статистику, уже дважды в этом сезоне смог стать чемпионом соревнований — в Мельбурне и
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