Сегодня день рождения у Давида Феррера!

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Давид Феррер Эрн родился 2 апреля 1982 года в городе Хабия (Испания) и начал играть в теннис в восемь лет. Джейме, отец спортсмена, работает бухгалтером, а мать — Пилар — школьным учителем. У испанца есть старший брат Хавьер, который в детстве также занимался теннисом, однако из-за проблем со здоровьем на смог начать профессиональную карьру.

В возрасте 13 лет Давид переехал в соседний город Гандиа, в ещё через два году — в Барселону для тренировок в Федерации тенниса Каталонии. В течение девяти месяцев Феррер тренировался в академиии Хуана Карлоса Ферреро.

Профессиональную карьеру начал в 2000 году. За время выступлений выиграл 26 турниров АТР, заработав при этом $29,863,132.