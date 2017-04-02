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https://sport.mail.ru/news/tennis/29283640/
2 апреля 2017, 10:40 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Давида Феррера!

Сегодня свой 35-й день рождения отмечает испанский теннисист Давид Феррер. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Давида и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 35-й день рождения отмечает испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Давида и желает ему успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Давид Феррер Эрн родился 2 апреля 1982 года в городе Хабия (Испания) и начал играть в теннис в восемь лет. Джейме, отец спортсмена, работает бухгалтером, а мать — Пилар — школьным учителем. У испанца есть старший брат Хавьер, который в детстве также занимался теннисом, однако из-за проблем со здоровьем на смог начать профессиональную карьру.

В возрасте 13 лет Давид переехал в соседний город Гандиа, в ещё через два году — в Барселону для тренировок в Федерации тенниса Каталонии. В течение девяти месяцев Феррер тренировался в академиии Хуана Карлоса Ферреро.

Профессиональную карьеру начал в 2000 году. За время выступлений выиграл 26 турниров АТР, заработав при этом $29,863,132.
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