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https://sport.mail.ru/news/tennis/29283347/
2 апреля 2017, 9:44 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов вышел в финал теннисного турнира в Сен-Брие

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) вышел в финал турнира во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке Егор Герасимов переиграл французского теннисиста <span class=error>Корентена</span> <span class=error>Муте</span> (467) — 4:6 6:4 6:3. Увеличить
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В полуфинальном поединке Егор Герасимов переиграл французского теннисиста Корентена Муте (467) — 4:6, 6:4, 6:3.

Сегодня в решающем матче Егор Герасимов встретится с немцем Тобиасом Камке (155).

На супертурнире в американском Майами (призовой фонд — $7 млн) сегодня также состоится финальный поединок, в котором встретятся две легенды мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер (6) и испанец Рафаэль Надаль (7). За долгие годы выступлений на профессиональных турнирах Надаль и Федерер 36 раз встречались между собой. И в 23-х поединках успех был на стороне испанского теннисиста. Правда, в последних трех встречах побеждал Федерер, причем дважды в этом сезоне — в финале Australian Open (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) и совсем недавно в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:3). Накануне в решающей встрече женского одиночного разряда британка Йоханна Конта (11) взяла верх над датской теннисисткой Каролин Возняцки (14) — 6:4, 6:3.

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