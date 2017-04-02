Белорус Егор Герасимов вышел в финал теннисного турнира в Сен-Брие
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) вышел в финал турнира во французском
Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В полуфинальном поединке Егор Герасимов переиграл французского теннисиста Корентена Муте (467) — 4:6, 6:4, 6:3.
Сегодня в решающем матче Егор Герасимов встретится с немцем Тобиасом Камке (155).
На супертурнире в американском Майами (призовой фонд — $7 млн) сегодня также состоится финальный поединок, в котором встретятся две легенды мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер (6) и испанец Рафаэль Надаль (7). За долгие годы выступлений на профессиональных турнирах Надаль и Федерер 36 раз встречались между собой. И в 23-х поединках успех был на стороне испанского теннисиста. Правда, в последних трех встречах побеждал Федерер, причем дважды в этом сезоне — в финале Australian Open (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) и совсем недавно в 1/8 финала турнира в
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