Белорус Егор Герасимов вышел в финал теннисного турнира в Сен-Брие

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В полуфинальном поединке Егор Герасимов переиграл французского теннисиста Корентена Муте (467) — 4:6, 6:4, 6:3.

Сегодня в решающем матче Егор Герасимов встретится с немцем Тобиасом Камке (155).