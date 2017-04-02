Miami Open. Расписание тринадцатого игрового дня
Воскресенье, 2 апреля — тринадцатый игровой день турнира Miami Open в Майами (США). В этот день состоится финальные матчи в мужском одиночном и женском парном разрядах.
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Воскресенье, 2 апреля 2017 года.
Stadium. Начало в 13:00 (20:00 по московскому времени)
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 5).
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Сания Мирза и Барбора Стрыкова (Индия/Чехия, 3) — Габриэла Дабровски и Сю
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