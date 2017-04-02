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2 апреля 2017, 9:17 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Расписание тринадцатого игрового дня

Воскресенье, 2 апреля — тринадцатый игровой день турнира Miami Open в Майами (США). В этот день состоится финальные матчи в мужском одиночном и женском парном разрядах.

Воскресенье 2 апреля — тринадцатый игровой день турнира Miami <span class=error>Open</span> в Майами (США). В этот день состоится финальные матчи в мужском одиночном и женском парном разрядах. Увеличить
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Воскресенье, 2 апреля 2017 года.

Stadium. Начало в 13:00 (20:00 по московскому времени)
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 5).

Далее
Сания Мирза и Барбора Стрыкова (Индия/Чехия, 3) — Габриэла Дабровски и Сю И-Фань (Канада/Китай).
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