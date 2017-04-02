Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29282334/
2 апреля 2017, 1:49 | Теннис | Чемпионат.com

Хромачёва сыграет с Корне в первом круге турнира в Монтеррее

В основной сетке турнира в Монтеррее заявлены три российские теннисистки.

Вторая ракетка турнира Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией. Шестой номер посева получила Екатерина Макарова (WC), которая в первом круге встретится с чешкой Денисой Аллертовой. Первой соперницей Ирины Хромачёвой станет француженка Ализе Корне (7).

Первая ракетка мира Анжелика Кербер свой стартовый матч проведет против итальянки Франчески Скьявоне (WC).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!