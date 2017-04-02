Хромачёва сыграет с Корне в первом круге турнира в Монтеррее
В основной сетке турнира в Монтеррее заявлены три российские теннисистки.
Вторая ракетка турнира Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией. Шестой номер посева получила Екатерина Макарова (WC), которая в первом круге встретится с чешкой Денисой Аллертовой. Первой соперницей Ирины Хромачёвой станет француженка Ализе Корне (7).
Первая ракетка мира Анжелика Кербер свой стартовый матч проведет против итальянки Франчески Скьявоне (WC).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter