Хромачёва сыграет с Корне в первом круге турнира в Монтеррее

Вторая ракетка турнира Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией. Шестой номер посева получила Екатерина Макарова (WC), которая в первом круге встретится с чешкой Денисой Аллертовой. Первой соперницей Ирины Хромачёвой станет француженка Ализе Корне (7).



Первая ракетка мира Анжелика Кербер свой стартовый матч проведет против итальянки Франчески Скьявоне (WC).