Александрова стартует на турнире в Чарльстоне матчем с Янкович

Елена Веснина получила 4-й номер посева и вступит в борьбу со второго круга. В первом раунде Евгения Родина встретится с украинкой Катериной Бондаренко, победительница турнира ITF в Круаси-Бобур Екатерина Александрова — с сербкой Еленой Янкович, а Дарья Касаткина — с Данкой Ковинич из Черногории.



Под первым номером посеяна американка Мэдисон Кис, второй ракеткой турнира стала победительница турнира в Майами британка Йоханна Конта, третий номер посева получила американка Винус Уильямс.