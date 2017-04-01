Александрова стартует на турнире в Чарльстоне матчем с Янкович
В основной сетке стартующего 3 апреля турнира Чарльстоне заявлены четыре российские теннисистки.
Елена Веснина получила 4-й номер посева и вступит в борьбу со второго круга. В первом раунде Евгения Родина встретится с украинкой Катериной Бондаренко, победительница турнира ITF в
Под первым номером посеяна американка Мэдисон Кис, второй ракеткой турнира стала победительница турнира в Майами британка Йоханна Конта, третий номер посева получила американка Винус Уильямс.
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