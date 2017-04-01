Казионова и Рыбакина выиграли турнир ITF в Стамбуле в парном разряде
Российские теннисистки 18-летняя Екатерина Казионова и 17-летняя Елена Рыбакина стали победительницами турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, в двух сетах обыграв в финальном матче вторую пару соревнований, гречанку Элени Данилиду и Владу Экшибарову из Израиля, со счётом 6:1, 6:3.
Теннисистки провели на корте 59 минут. Россиянки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из восьми
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