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https://sport.mail.ru/news/tennis/29281235/
1 апреля 2017, 21:11 | Теннис | Чемпионат.com

Казионова и Рыбакина выиграли турнир ITF в Стамбуле в парном разряде

Российские теннисистки 18-летняя Екатерина Казионова и 17-летняя Елена Рыбакина стали победительницами турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, в двух сетах обыграв в финальном матче вторую пару соревнований, гречанку Элени Данилиду и Владу Экшибарову из Израиля, со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 59 минут. Россиянки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету проигравших три двойные ошибки.
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