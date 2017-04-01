Нисиока перенесёт операцию на колене 4 апреля
21-летний японский теннисист Йосихито Нисиока, занимающий 58-е место в рейтинге АТР, 4 апреля перенесёт операцию на колене.
Разрыв передней крестообразной связки левого колена Нисиока получил на турнире в Майами в матче второго круга против американца Джека Сока. В первом сете японец вёл со счётом 4:2, но вынужден был досрочно завершить игру.
На своей странице в «Твиттере» Нисиока выражает разочарование случившимся, обещает восстановиться как можно скорее и вернуться на корт более сильным.
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