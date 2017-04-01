Александрова выиграла турнир ITF в Круаси-Бобур, завоевав 7-й титул ITF
Россиянка Екатерина Александрова (2) в финале турнира ITF в
Круаси-Бобур обыграла Рихел Хогенкамп из Нидерландов со счётом 6:2, 6:7, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.
22-летняя россиянка выиграла 10-й матч подряд и завоевала седьмой титул ITF в карьере. 3 апреля в обновленном рейтинге WTA она поднимется на 86-е место — лучшее в карьере российской теннисистки.
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