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https://sport.mail.ru/news/tennis/29280579/
1 апреля 2017, 18:45 | Теннис | Чемпионат.com

Александрова выиграла турнир ITF в Круаси-Бобур, завоевав 7-й титул ITF

Россиянка Екатерина Александрова (2) в финале турнира ITF в Круаси-Бобур обыграла Рихел Хогенкамп из Нидерландов со счётом 6:2, 6:7, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.

22-летняя россиянка выиграла 10-й матч подряд и завоевала седьмой титул ITF в карьере. 3 апреля в обновленном рейтинге WTA она поднимется на 86-е место — лучшее в карьере российской теннисистки.
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