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https://sport.mail.ru/news/tennis/29276988/
1 апреля 2017, 11:18 | Теннис | Р-Спорт

Федерер сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер стал вторым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Швейцарец Роджер Федерер стал вторым финалистом теннисного турнира серии Мастерс в Майами (США) призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов. Увеличить
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В пятницу в полуфинальном матче швейцарский теннисист, четвертый номер посева, в трех сетах сломил сопротивление 12-й ракетки турнира австралийца Ника Кирьоса — 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5). Поединок продолжался 3 часа 11 минут. Счет личных встреч соперников стал равным — 1−1.

В финале Федерер сыграет испанцем Рафаэлем Надалем (5), который ранее оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини.
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