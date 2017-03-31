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31 марта 2017, 22:06 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Сен-Брие

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) пробился полуфинал турнира во французском Сен-Брие (призовой фонд — 43 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке со швейцарским теннисистом Марко Кьюдинелли (198) Герасимов сегодня добился победы в двух напряженных сетах — 7:5 7:6 (8:6). Увеличить
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В четвертьфинальном поединке со швейцарским теннисистом Марко Кьюдинелли (198) Герасимов сегодня добился победы в двух напряженных сетах — 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 ч. 45 мин. Егор Герасимов начал этот турнир с квалификации, а в основной сетке перед сегодняшней викторией выиграл у австрийца Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5 и итальянца Симоне Болелли (508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

В парном разряде белорусский теннисист Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич сегодня завершили выступление, уступив в четвертьфинале датско-немецкому тандему Фредерик Нильсен / Андре Бегеманн — 4:6, 3:6.

Соревнования завершатся в воскресенье, 2 апреля.

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