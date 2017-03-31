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31 марта 2017, 20:54 | Теннис | Чемпионат.com

Кирьос: Не думаю, что я когда-либо хотел быть похожим на Федерера

Австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира в Майами.

«Безусловно, он величайший игрок всех времён. Он любит играть в своём темпе и заставляет соперников подстраиваться под его игру. Он играет агрессивно и предпочитает быстро брать свои подачи. Он играет невероятно в этом году. Вернувшись после травмы, он выиграл в Австралии и Индиан-Уэллсе и при этом выглядит просто отлично. Но я намерен играть против него в своём стиле, который принёс мне успех.

Не думаю, что я когда-либо хотел быть похожим на Роджера. Конечно же, когда я играл в юниорах и даже еще до этого, я смотрел его матчи по телевизору. Также я смотрел и матчи Гаэля Монфиса, Жо-Вильфрида Цонги. И мне до сих пор не по себе, когда я вижу этих парней рядом с собой в раздевалке, играю против них на корте и даже побеждаю. Ещё четыре года назад я смотрел игру Роджера по телевизору. И теперь это так необычно, выходить против него на корт», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
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