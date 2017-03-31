Кирьос: Не думаю, что я когда-либо хотел быть похожим на Федерера
Австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира в Майами.
«Безусловно, он величайший игрок всех времён. Он любит играть в своём темпе и заставляет соперников подстраиваться под его игру. Он играет агрессивно и предпочитает быстро брать свои подачи. Он играет невероятно в этом году. Вернувшись после травмы, он выиграл в Австралии и
Не думаю, что я
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