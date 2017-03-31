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https://sport.mail.ru/news/tennis/29273276/
31 марта 2017, 18:09 | Теннис | Чемпионат.com

Казионова и Рыбакина вышли в финал турнира ITF в Стамбуле в парном разряде

Российские теннисистки 18-летняя Екатерина Казионова и 17-летняя Елена Рыбакина вышли в финал турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, обыграв турецко-хорватский дуэт Айла Аксу / Ена Кажевич со счётом 6:3, 4:6, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Россиянки дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов, на счету проигравших 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале Казионова и Рыбакина встретятся с гречанкой Элени Данилиду и Владой Экшибаровой (2) из Израиля.
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