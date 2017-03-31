Казионова и Рыбакина вышли в финал турнира ITF в Стамбуле в парном разряде
Российские теннисистки 18-летняя Екатерина Казионова и 17-летняя Елена Рыбакина вышли в финал турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, обыграв
турецко-хорватский дуэт Айла Аксу / Ена Кажевич со счётом 6:3, 4:6, 10:8.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Россиянки дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6
В финале Казионова и Рыбакина встретятся с гречанкой Элени Данилиду и Владой Экшибаровой (2) из Израиля.
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