Лыкина и Намигата не смогли пробиться в финал парного турнира ITF в Цюаньчжоу
26-летняя российская теннисистка Ксения Лыкина и её напарница из Японии 34-летняя Юнри Намигата завершили выступление на парных соревнованиях категории ITF в Китае с призовым фондом $60,000, проиграв хозяйкам кортов Синьюнь Хань и Ю Йе Цю, — 2/6, 2/6.
Первая встреча пар длилась 59 минут. За это время Ксения и Юнри реализовали один
В финале домашнего турнира ITF Хань и Цю сразятся с японкой и Хироко Куватой и своей соотечественницей Чжу Линь.
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