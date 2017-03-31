Лыкина и Намигата не смогли пробиться в финал парного турнира ITF в Цюаньчжоу

Первая встреча пар длилась 59 минут. За это время Ксения и Юнри реализовали один брейк-пойнт и один раз ошиблись на подаче, а их оппонентки выполнили два эйса, сделали пять брейков и тоже допустили всего одну двойную ошибку.

В финале домашнего турнира ITF Хань и Цю сразятся с японкой и Хироко Куватой и своей соотечественницей Чжу Линь.