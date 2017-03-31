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https://sport.mail.ru/news/tennis/29271347/
31 марта 2017, 16:25 | Теннис | GoTennis.ru

Лыкина и Намигата не смогли пробиться в финал парного турнира ITF в Цюаньчжоу

26-летняя российская теннисистка Ксения Лыкина и её напарница из Японии 34-летняя Юнри Намигата завершили выступление на парных соревнованиях категории ITF в Китае с призовым фондом $60,000, проиграв хозяйкам кортов Синьюнь Хань и Ю Йе Цю, — 2/6, 2/6.

Первая встреча пар длилась 59 минут. За это время Ксения и Юнри реализовали один брейк-пойнт и один раз ошиблись на подаче, а их оппонентки выполнили два эйса, сделали пять брейков и тоже допустили всего одну двойную ошибку.

В финале домашнего турнира ITF Хань и Цю сразятся с японкой и Хироко Куватой и своей соотечественницей Чжу Линь.
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