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31 марта 2017, 15:52 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер проводит лучшее начало сезона за последние 11 лет

Экс-лидер мирового рейтинга, 35-летний швейцарец Роджер Федерер, ставший полуфиналистом «Мастерса» в Майами, одержал 17 побед в 18 матчах на старте сезона. Последний раз ему удавалось сделать подобное 11 лет назад.

За свою карьеру Федерер всего три раза начинал сезон лучше, чем нынешний: в 2004, 2005 и 2006 годах. К слову, все эти сезоны уроженец Базеля завершал в статусе первой ракетки мира.
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