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31 марта 2017, 15:18 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки может возглавить Чемпионскую гонку WTA по итогам соревнований в Майами

Экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, ставшая финалисткой турнира Miami Open, может возглавить Чемпионскую гонку WTA, став лидером по количеству набранных очков в этом сезоне.

Благодаря успешному выступлению на соревнованиях в Майами Возняцки уже обеспечила себе второe место, а, если победит в решающем матче, то сможет обойти чешку Каролину Плишкову.
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