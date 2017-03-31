Каролин Возняцки может возглавить Чемпионскую гонку WTA по итогам соревнований в Майами
Экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, ставшая финалисткой турнира Miami Open, может возглавить Чемпионскую гонку WTA, став лидером по количеству набранных очков в этом сезоне.
Благодаря успешному выступлению на соревнованиях в Майами Возняцки уже обеспечила себе второe место, а, если победит в решающем матче, то сможет обойти чешку Каролину Плишкову.
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