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https://sport.mail.ru/news/tennis/29268702/
31 марта 2017, 13:32 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос: Федерер демонстрирует просто невероятный теннис с самого начала сезона

Австралийский теннисист Ник Киргиос прокомментировал свою победу нам немцем Александром Зверевым в ¼ финала «Мастерса» в Майами, а также поделился ожиданиями от будущей встречи со швейцарцем Роджером Федерером.

«Зверев — это очень перспективный молодой теннисист. И мне импонирует его стиль игры. Ему уже удавалось обыграть одних из лучших теннисистов мира, поэтому я понимал, что мне надо будет выложиться по полной, иначе я тоже пополню список поверженных Александром. К счастью, мне это удалось. Уверен, что мы ещё много раз сыграем друг против друга.

Что касается будущей встречи с Роджером, то тут, наверное, многие понимают, кто из нас фаворит. Федерер демонстрирует просто невероятный теннис с самого начала сезона. Несмотря на свой возраст, он выглядит на корте просто потрясающе. Он много двигается, здорово подаёт, наносит мощные удары. Чтобы добиться успеха в этом поединке, мне надо будет играть как минимум не хуже самого Роджера, — приводит слова Киргиоса официальный сайт Тура.
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