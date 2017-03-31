Ник Киргиос: Федерер демонстрирует просто невероятный теннис с самого начала сезона

«Зверев — это очень перспективный молодой теннисист. И мне импонирует его стиль игры. Ему уже удавалось обыграть одних из лучших теннисистов мира, поэтому я понимал, что мне надо будет выложиться по полной, иначе я тоже пополню список поверженных Александром. К счастью, мне это удалось. Уверен, что мы ещё много раз сыграем друг против друга.

Что касается будущей встречи с Роджером, то тут, наверное, многие понимают, кто из нас фаворит. Федерер демонстрирует просто невероятный теннис с самого начала сезона. Несмотря на свой возраст, он выглядит на корте просто потрясающе. Он много двигается, здорово подаёт, наносит мощные удары. Чтобы добиться успеха в этом поединке, мне надо будет играть как минимум не хуже самого Роджера, — приводит слова Киргиоса официальный сайт Тура.